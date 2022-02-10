10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин выращивал дома коноплю, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Сотрудники наркоконтроля Минского РУВД задержали 44-летнего мужчину. Он у себя по месту жительства оборудовал помещение для выращивания наркосодержащих растений. "В квартире у него правоохранители обнаружили и изъяли опасное наркотическое средство - марихуану общей массой более 60 г, семена конопли, прибор для измерения кислотности почвы, емкости с удобрением, горшки с наркосодержащими растениями", - рассказали в УВД.

Минчанин пояснил, что наркотик выращивал для личного употребления, а не на продажу. Возбуждено уголовное дело.-0-