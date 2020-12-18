Минчанин выращивал коноплю для продажи знакомым

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Минска покупал семена конопли в интернете и выращивал ее для продажи знакомым. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники наркоконтроля ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из Заводского РУВД столицы задержали покупателя, а затем и продавца марихуаны.

Сыщики получили информацию, что 30-летний минчанин неоднократно приобретал наркотики. Мужчину задержали. При себе у него был сверток марихуаны весом около 1 г. Задержанный рассказал, что приобрел наркотики у своего знакомого.

"В тот же день правоохранители задержали по месту жительства 30-летнего продавца. Им оказался ранее не судимый кладовщик продуктового магазина. В ходе обыска в его жилище сыщики обнаружили около 130 г марихуаны, а также шкаф для выращивания конопли, две осветительные лампы с вытяжкой и фильтром, куст конопли, удобрение и электронные весы", - рассказали в милиции.

Мужчина рассказал, что семена купил в интернете, а затем вырастил несколько кустов для дальнейшей перепродажи. Клиентами выступили знакомые, которым наркотики продавались по схеме "из рук в руки".

Сейчас устанавливаются и другие покупатели марихуаны.-0-