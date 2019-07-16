Минчанин выращивал коноплю на даче

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин на даче в Узденском районе выращивал коноплю, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

Задержали 30-летнего жителя Минска в садовом товариществе. "Кусты конопли он рассадил на своем дачном участке и соседнем, принадлежащем его родственникам. Наркосодержащие растения не бросались в глаза: росли у деревьев, в высокой траве, парнике. Всего оперативники обнаружили 9 кустов конопли" - рассказали в милиции.

В дачном доме марихуану обнаружили повсюду. "Кроме полной трехлитровой банки, остатки наркотического средства оперативники обнаружили в диване, шкафчиках, выдвижных ящиках, свертках. Что-то сушилось на чердаке. Как пояснил сам мужчина, наркосодержащие растения он выращивал для собственного потребления. Судя по всему, так и было", - проинформировали в УВД.

После проведения соответствующих экспертиз в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 (незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов) УК.-0-

Фото УВД Минского облисполкома