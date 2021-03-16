Минчанин выращивал коноплю в комнате ребенка

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники нарококонтроля ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из Московского РУВД Минска задержали 30-летнего минчанина, который организовал помещение для выращивания наркотика. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Горшки с коноплей и емкости с псилоцибиновыми грибами правоохранители обнаружили в комнате ребенка задержанного. Мужчина выращивал наркотик в шкафу несовершеннолетнего, а после переставлял горшки на подоконник. В ходе обыска квартиры сотрудники милиции обнаружили порядка 10 г марихуаны, 5 горшков с почвой и 12 кустов конопли, более 4 г особо опасного вещества, содержащего псилоцибин, семена конопли и осветительные лампы", - рассказали в ГУВД.

Со слов задержанного, данным ремеслом он занимался на протяжении длительного времени и выращивал наркотик для личного употребления. Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался.

Материалы проверки переданы в Московский (РОСК) Минска, для дачи правовой оценки действиям задержанного.-0-