Минчанин выращивал коноплю в помещении производственного цеха

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице наркоконтроль Минской области выявил лабораторию с коноплей. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Организатором запрещенного производства оказался 33-летний ранее не судимый минчанин. В помещении производственного цеха он оборудовал лабораторию для выращивания наркосодержащих растений.

"Установить подозреваемого в наркообороте удалось благодаря длительным оперативно-разыскным мероприятиям. Во время задержания мужчины оперативники нашли 12 г марихуаны, 11 кустов растений конопли, специальное оборудование и семь емкостей с минеральными удобрениями", - рассказали в УВД.

Минчанин пояснил, что информацию о технологии выращивания конопли в домашних условиях он нашел в интернете, а запрещенное растение выращивал исключительно для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.-0-