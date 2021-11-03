Минчанин выращивал коноплю в шкафу своей квартиры

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники столичного наркоконтроля при силовой поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома задержали 49-летнего мужчину, который у себя в квартире организовал помещение для выращивания и изготовления наркотика. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Минчанин в своей квартире в шкафу соорудил нарколабораторию: установил электрические лампы, систему вентиляции и следил за уровнем влажности. В ходе осмотра изъято около 94 г марихуаны, а также полимерные емкости с почвой и растением, удобрение, таймеры, электрические лампы, весы. Он пояснил, что выращивал и изготавливал наркотик для себя и своих знакомых", - рассказали в ГУВД.

Ранее мужчина не попадал в поле зрения правоохранителей.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-