Минчанин выращивал на даче марихуану

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из Заводского РУВД Минска при силовой поддержке ОМОН задержали 34-летнего горожанина, у которого хранилась крупная партия наркотика. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Минчанина взяли с поличным в одном из районов столицы. При себе у мужчины правоохранители обнаружили сверток с марихуаной весом около 1 г. В квартире нарушителя в холодильнике найден целлофановый пакет, в котором находилось около 150 г запрещенного вещества - марихуаны. Также в одной из комнат оперативники обнаружили приспособление для курения.

Мужчина признался, что на дачном участке в Минской области у него хранится крупная партия запрещенного вещества. Осмотрев дачный дом, сотрудники наркоконтроля обнаружили и изъяли около 3 кг марихуаны. Со слов мужчины, коноплю он вырастил летом на участке, после чего высушил и хранил в доме.

По оперативной информации, нарушитель продавал наркотическое средство по схеме из рук в руки своим знакомым, а также использовал его для личного употребления. Известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности. Материалы проверки переданы в Ленинский (Минска) РОСК, где действиям мужчины дана правовая оценка.-0-

Фото ГУВД Мингорисполкома