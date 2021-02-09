Минчанин выращивал в арендуемом гараже марихуану

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель столицы выращивал в арендуемом гараже марихуану, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"5 февраля во время проведения оперативно-разыскных мероприятий по пресечению деятельности лиц, занимающихся сбытом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудники минского наркоконтроля задержали 37-летнего минчанина, который в арендуемом гараже оборудовал помещение для выращивания марихуаны", - рассказали в ГУВД.

Во время осмотра гаража оперативники обнаружили специальный бокс, приспособленный для выращивания наркосодержащих растений. Также было изъято более 2 г марихуаны, восемь горшков с растениями конопли, осветительные лампы, вентиляторы, термометр, измерители кислотности почвы, удобрения. Мужчина пояснил, что запрещенное растение выращивал для личного употребления.

Сотрудники Московского РУВД Минска проводят проверочные мероприятия, направленные на установление причастности задержанного к сбыту наркосодержащих растений, а также установлению иных лиц, причастных к противоправной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков.

Материалы проверки переданы в Октябрьский (Минска) РОСК, где действиям мужчины дана правовая оценка.-0-