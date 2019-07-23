Минчанин выращивал в квартире коноплю

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице молодой человек выращивал в квартире коноплю под видом овощных культур, сообщила БЕЛТА официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Дарья Бабок.
"В квартире минчанина, расположенной по улице Рогачевской, оперативники обнаружили специально приспособленную комнату с технологическим оборудованием для выращивания конопли, - рассказала Дарья Бабок. - Палатка с изоляционной фольгой, лампа дневного света, два вентилятора, часы-таймер, блок питания, шесть бутылок с удобрениями, два горшка с землей, а также 31 г марихуаны - все это правоохранители изъяли у 25-летнего молодого человека, работающего поваром в одной из закусочных столицы, занимающейся приготовлением шаурмы".
В квартире молодой человек проживал не один, а вместе с родителями, которым он сказал, что оборудовал комнату для выращивания овощных культур.
Материалы проверки переданы в Следственный комитет. Злоумышленник задержан, ранее он к уголовной ответственности не привлекался.-0-
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