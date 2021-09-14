14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин выращивал в лесу возле дачи коноплю, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Оперативники столичного наркоконтроля задержали по месту жительства 49-летнего минчанина. Правоохранители обнаружили и изъяли у него 1 г марихуаны. Задержанный признался, что в лесу возле дачного участка выращивает коноплю для дальнейшего изготовления и употребления. При осмотре на даче было изъято еще 86 г уже готовой марихуаны.

Известно, что ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей за аналогичные преступления. Следователи возбудили в отношении него уголовное дело за незаконное хранение наркотиков.-0-