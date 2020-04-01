Минчанин вырастил более 90 кустов конопли в съемной квартире

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Минского района задержали в столице 38-летнего минчанина, который в квартире выращивал коноплю. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Задержали минчанина 31 марта. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. "Поэтому для своей "нарколаборатории" специально снял квартиру подальше от основного места жительства. Он появлялся там только для ухода за растениями и изготовления наркотика для последующей продажи", - рассказала Ольга Чемоданова.

Мужчина в квартире установил две палатки, оборудовал их системами вентиляции, гидропонной системой, блоками бесперебойного питания, датчиками температурного режима и кислотности почвы. Растения периодически подкармливал удобрениями. Здесь же сушил их и фасовал для продажи. Помимо 94 кустов оперативники обнаружили и изъяли около 2 кг невысушенной конопли и 2,5 кг готовой марихуаны.

Ранее были задержаны граждане, которые приобретали у минчанина наркотик.

Возбуждены уголовные дела. Устанавливаются лица, покупавшие марихуану.-0-