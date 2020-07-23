23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин вырастил в Березинском районе 22 куста конопли. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В своей квартире 33-летний мужчина создал условия, необходимые для выращивания конопли. Как только растения достигали необходимой зрелости, он высаживал их на приусадебном участке в Березинском районе.

Оперативники обнаружили 22 куста конопли, они были срезаны и отправлены в Государственный комитет судебных экспертиз. Во время осмотра квартиры оперативники изъяли осветительные лампы, таймер включения электричества, вентилятор охлаждения, удобрение и более 1 г высушенной марихуаны.

Минчанин пояснил оперативникам, что выращивал ее для личного употребления. Материал проверки по данному факту передан во Фрунзенский (Минска) РОСК, где действиям мужчины дана правовая оценка.-0-