Минчанин вырастил в домашней лаборатории около 20 кустов марихуаны

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нарколабораторию по производству марихуаны обнаружили в одном из частных домов сотрудники уголовного розыска Воложинского РОВД совместно с бойцами ОМОН. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"В доме оперативники нашли тайное помещение для выращивания высококачественной конопли и производства марихуаны. Лаборатория размещалась за шкафом. 39-летний минчанин к работе подошел со всей ответственностью и учел все нюансы. Снабдил нарколабораторию вентиляцией, таймером света, обогревом, настроил автоматический полив и систему подкормки. Изнутри помещение обшил утеплителем и разбил на несколько секторов, чтобы сорта канабиса не перемешались. Всего мужчина успел вырастить около 20 кустов марихуаны, культивированной разными способами. Часть росла в горшках, другая на гидропонике", - рассказали в УВД.

Во время осмотра жилища также обнаружено более 15 г высушенного зелья, весы, приспособление для курения, а на шкафу агроном-любитель хранил газовое и пневматической оружие.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-