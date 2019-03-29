29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин вырастил в Колодищах более 70 кустов конопли, его задержали милиционеры. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Сотрудники наркоконтроля и ОМОНа 26 марта задержали 37-летнего минчанина. Он организовал лабораторию по выращиванию конопли в одном из домов агрогородка Колодищи Минского района. "Во время осмотра дома оперативники обнаружили два помещения, специально приспособленных для выращивания. Было изъято более 1,5 кг марихуаны и 76 растений конопли, осветительные лампы, автоматические таймеры включения, кондиционеры, измерители кислотности почвы, удобрения, стимуляторы роста растений и иное", - проинформировали в милиции.
Материалы переданы в Центральный (г. Минска) РОСК для квалификации действий злоумышленника. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.-0-
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