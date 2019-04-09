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Минчанин взял на время авто приятеля и продал

Происшествия 09.04.2019 | 13:02
Фото из архива
Фото из архива

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин взял на время Jaguar приятеля и продал. Об этом БЕЛТА сообщили в Московском РУВД Минска.

Мужчина обратился в милицию и рассказал, что друг взял у него автомобиль Jaguar X-Type, чтобы покататься с девушкой. На следующий день приятель объяснил, что попал в аварию и оставил Jaguar в залог для обеспечения возврата ущерба за повреждение чужого авто. "Спустя пару дней заявитель предложил поехать к участнику ДТП и забрать свою машину. На это его друг ответил, что никакой аварии не было, а автомобиль он продал, так как нужны были деньги", - рассказали в РУВД.

Сотрудники отдела уголовного розыска задержали ранее судимого неработающего минчанина, который мошенническим путем завладел авто. Материалы проверки переданы в Московский (г.Минска) районный отдел Следственного комитета для дачи правовой оценки действиям злоумышленника.-0-

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Теги
автомобиль, МВД, Минск
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