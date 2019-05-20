20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин взял в долг у знакомых более Br98 тыс. и пытался скрыться в России, Фрунзенским (г. Минска) районным отделом СК завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Установлено, что 30-летний мужчина с сентября 2014 года по декабрь 2017 года с помощью обмана и злоупотребления доверием завладел деньгами 12 граждан на общую сумму более Br98 тыс. Он просил дать ему в долг для развития бизнеса, некоторым предлагал стать инвесторами. Кроме того, мужчина неоднократно просил своих знакомых оформить на себя мобильный телефон и передать ему для пользования, обещая вносить ежемесячные платежи.

Когда потерпевшие поняли, что деньги вернуть не получится, они обратились с заявлениями в милицию. "В июле 2018 года в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Поскольку на территории Беларуси его местонахождение установить не удалось, следователи объявили мужчину в межгосударственный розыск. В октябре 2018 года в Санкт-Петербурге он был задержан и выдан нашей стране для привлечения к уголовной ответственности", - рассказали в СК.

Как выяснилось, что мужчина злоупотреблял спиртным, а также проигрывал часть одолженных денег в азартные игры в интернете. Во время расследования дела он вину не признал, ущерб не возместил. Следователи провели допросы и очные ставки между обвиняемым и потерпевшими. К материалам уголовного дела приобщены материалы, характеризующие личность мужчины. Он находится под стражей.

Дело по ч. 4 ст. 209 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) передано прокурору для направления в суд.-0-