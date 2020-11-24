Минчанин взламывал и продавал учетные записи пользователей

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные оперативники задержали молодого человека, который с использованием вредоносного программного обеспечения получал данные чужих учетных записей и продавал их. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники группы по противодействию киберпреступности Партизанского РУВД Минска выяснили обстоятельства произошедшего. Выяснилось, что к случившемуся причастен 22-летний житель столицы. Молодой человек установил программу, которая подбирала пароли к учетным записям пользователей на игровых платформах, взламывал их, а затем продавал.

Со слов задержанного, подобным видом заработка он занимался около двух лет. Средний его доход за указанный период времени составил около $500 в месяц.

Материалы проверки переданы в Московский (Минска) РОСК, где действиям мужчины дана правовая оценка.-0-