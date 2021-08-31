Минчанин за 10 лет похитил имущество из 36 гаражей

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советский (Минска) районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела в отношении 53-летнего минчанина, обвиняемого в хищении имущества. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

По данным следствия, с 2011 по 2021 год обвиняемый совершил 36 краж из гаражей, расположенных на территории Минска. Как правило, он взламывал замки в вечернее время. Среди похищенного имущества различные предметы обихода и досуга, в том числе дорогостоящее снаряжение для туризма, сноубординга, кайтбординга, зимней и подводной рыбалки, дайвинга на общую сумму свыше Br150 тыс.

Как отмечается, обвиняемый не использовал похищенное имущество в личных целях, однако на протяжении долгого периода хранил его по месту жительства.

В ходе расследования зафиксировано 36 эпизодов преступной деятельности минчанина. Следователи предприняли меры по обеспечению возмещения причиненного преступлениями ущерба - часть похищенных вещей возращена законным владельцам. Наложен арест на имущество фигуранта на общую сумму свыше Br370 тыс.

Фото СК

Допрошены обвиняемый, свидетели и потерпевшие. К материалам уголовного дела приобщены записи камер видеонаблюдения, а также результаты ряда экспертиз, проведенных специалистами ГКСЭ. "Стоит отметить, что обвиняемый является добропорядочным семьянином и ранее к уголовной ответственности не привлекался. В ходе допроса он так и не смог пояснить, с какой целью совершал кражи. Материальных трудностей его семья не испытывала", - отметили в СК.

Действия минчанина квалифицированы по ч.4 ст.205 (кража, совершенная повторно в особо крупном размере) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде залога. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-