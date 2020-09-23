Минчанин за неделю похитил из жилых домов 10 велосипедов

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин за неделю похитил 10 велосипедов. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома

Во Фрунзенское РУВД Минска с заявлениями о хищении велосипедов обратились 6 жителей района. Во всех случаях заявители рассказали, что двухколесные транспортные средства были пристегнуты противокражными металлическими замками и находились на лестничных клетках жилых домов.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сыщики установили личность похитителя и задержали его во время совершения очередной кражи велосипеда. Вором оказался нигде не работающий 25-летний ранее судимый минчанин. Было установлено, что мужчина различными способами проникал в подъезды жилых домов, осматривал их на наличие велосипедов, а после совершал хищения. Орудовал минчанин кусачками по металлу, с помощью которых он срезал замки.

С его слов, краденое имущество реализовывал на одном из рынков столицы за полцены, а вырученные денежные средства тратил на собственные нужды. Установлено, что за неделю минчанин совершил 10 краж велосипедов, 4 из которых были совершены на территории Первомайского района.

Материалы проверки переданы в РОСК Фрунзенского и Первомайского районов Минска, где действиям мужчины дана правовая оценка.-0-