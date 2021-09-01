Минчанин за ночь потратил Br1,7 тыс. с чужой банковской карты

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отделения по противодействию киберпреступности Центрального РУВД столицы задержали 21-летнего минчанина, который воспользовался чужой банковской картой, в результате чего с нее были списаны денежные средства в сумме Br1,7 тыс., сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"Минчанин отдыхал в увеселительном заведении, где познакомился с мужчиной, который спустя некоторое время передал новому знакомому свою банковскую карту и предложил расплатиться в кассе бара за спиртное. Молодой человек, расплатившись за выпивку, не вернул банковскую карту ее владельцу, а после того, как последний уехал домой, решил ей воспользоваться. Так, задержанный посетил несколько заведений, где заказывал и оплачивал чужой банковской картой спиртное, еду и сигареты для себя, а также других посетителей", - рассказали в ведомстве.

Известно, что молодой человек работает барменом, ранее привлекался к уголовной ответственности за уклонение от прохождения воинской службы.

Материалы проверки переданы в Центральный (г.Минска) РОСК, где в отношении 21-летнего минчанина возбуждено уголовное дело.

Милиция напоминает, что не стоит передавать свою банковскую карту третьим лицам, а также сообщать посторонним реквизиты своей карты. "В случае утери или кражи карты заблокируйте ее по телефону или в банке", - добавили в ГУВД.-0-