Минчанин забрал забытый в транспорте рюкзак с имуществом на более чем Br2,8 тыс.

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин забрал забытый в транспорте рюкзак с имуществом, ущерб составил более Br2,8 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"В Центральное РУВД Минска обратился 24-летний житель столицы с заявлением о розыске принадлежащего ему рюкзака, в котором находились мобильный телефон, наушники, ноутбук и зарядное устройство к нему. Молодой человек пояснил, что это имущество он забыл в общественном транспорте. Оперативники уголовного розыска выяснили, что оставленный молодым человеком в транспортном средстве рюкзак с вещами забрал 50-летний минчанин", - рассказали в ГУВД.

Со слов задержанного, находясь в троллейбусе, он обратил внимание на пассажира, который во время поездки неоднократно засыпал, а покидая транспорт, забыл свои вещи. Мужчина спрятал оставленное имущество в находившийся при нем рюкзак и вышел на следующей остановке. Общая сумма похищенного составила более Br2,8 тыс. Задержанный работает кладовщиком в одном из столичных предприятий, ранее в поле зрения правоохранителей мужчина не попадал.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело по факту хищения имущества.-0-