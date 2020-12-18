Минчанин задержан по подозрению в покушении на убийство

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан мужчина, который подозревается в покушении на убийство, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Пострадавший - 37-летний житель Минска - обратился в скорую помощь 15 декабря в связи с ножевыми ранениями. Мужчину госпитализировали, а информация о ранениях была передана правоохранителям.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили, что преступление совершил 29-летний неработающий мужчина. Его задержали сотрудники управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из Первомайского РУВД Минска.

Подозреваемый рассказал, что конфликт произошел в квартире потерпевшего, когда те выпивали. В ходе ссоры мужчина нанес три ножевых ранения в область брюшной полости, а затем скрылся. Минчанина задержали в одном из городов Минской области.

Материалы проверки переданы в Первомайский (города Минска) РОСК для дачи правовой оценки действиям фигуранта.-0-