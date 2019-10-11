Минчанин задержан по подозрению в серии квартирных краж

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники Ленинского РУВД Минска с коллегами из Департамента охраны поймали с поличным 36-летнего минчанина, подозреваемого в серии квартирных краж. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
В поле зрения правоохранителей мужчина попал давно - в местах лишения свободы он бывал исключительно за кражи. Освободившись на днях, мужчина продолжил преступную деятельность. Он ходил по подъездам многоэтажек и искал незапертые квартиры. Проникнув в жилье, забирал все, что попадалось на глаза: мобильники, кошельки с деньгами и кредитками.
Мужчина попался с поличным, когда в очередной незапертой квартире пытался похитить женскую сумку.
По оперативной информации, он может быть причастен к аналогичным кражам и в областных центрах.
Следователями возбуждено уголовное дело.-0-