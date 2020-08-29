Минчанин задержан во время разрисовывания проезжей части краской

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ задержала минчанина, который разрисовывал проезжую часть аэрозольной краской. Такую информацию опубликовала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в официальном Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел 28 августа в Советском районе столицы. Патрульный наряд ГАИ обратил внимание на человека, который краской из баллончика разрисовывал проезжую часть проспекта Независимости. Когда инспекторы подъехали ближе, мужчина даже не обратил внимание на служебный автомобиль, а при задержании оказал неповиновение.

Художником оказался 33-летний житель Минска, который находился в состоянии алкогольного опьянения. На него составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, нарушение правил дорожного движения пешеходом и неповиновение законному требованию сотрудника милиции.

Ранее минчанин неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе по линии ГАИ.-0-