Минчанин задержан во время закладки наркотиков

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инспекторы ГАИ задержали минчанина во время закладки наркотиков. У мужчины нашли полкилограмма психотропа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

Сотрудники столичного наркоконтроля выявили 35-летнего сбытчика психотропных веществ, который работал на виртуальный наркомаркет. Инспекторы ГАИ взяли минчанина с поличным во время очередной закладки наркотиков. Оперативники нашли почти 100 граммов особо опасного психотропного вещества пара-метилэфедрона в машине под управлением бывшей супруги подозреваемого, а при осмотре Первомайского района столицы и прилегающей к нему территории - еще 50 граммов.

Для преступной деятельности мужчина арендовал квартиру, в которой хранил около 300 граммов пара-метилэфедрона. Со слов задержанного, наркобизнесом он занялся два месяца назад. Официально работает как индивидуальный предприниматель.

Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления.-0-