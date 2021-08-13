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13 августа 2021, 18:04

Минчанин задержан за активное участие в массовых августовских беспорядках

Фото из архива
Фото из архива
13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За активное участие в массовых беспорядках задержан минчанин, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

Оперативники ГУБОПиК МВД вышли на 25-летнего жителя столицы. Установлено, что начиная с прошлого года мужчина принимал активное участие в массовых беспорядках. "Поддавшись призывам радикальных Telegram-каналов, 9 августа 2020 года он пришел к стеле "Минск - город-герой" на пр.Победителей, где вместе с другими агрессивно настроенными участниками противостоял сотрудникам правоохранительных органов, блокировал дорогу", - рассказали в МВД.

Молодой человек признан подозреваемым по уголовному делу, возбужденному за активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок.-0-
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