Минчанин задержан за хищение строительных инструментов

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками отдела уголовного розыска Центрального РУВД столицы задержан мужчина, который похитил строительные инструменты, принадлежащие организации, где он ранее работал. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратилась администрация столичной организации с заявлением о том, что при неизвестных обстоятельствах был похищен набор строительных инструментов на общую сумму свыше Br600.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативниками было установлено, что к совершению данного преступления причастен 33-летний житель столицы. Выяснилось, что мужчина ранее работал в данной организации и не сдал ключи от офисного помещения. В выходной день минчанин, воспользовавшись ключами, проник в помещение и похитил набор строительных инструментов. Задержанный пояснил, что похищенное имущество ему было необходимо для личного пользования.

Известно, что мужчина ранее был судим за имущественные преступления и хранение наркотиков.

Собранные материалы проверки переданы в Центральный (Минска) РОСК, где в отношении жителя столицы возбуждено уголовное дело.-0-