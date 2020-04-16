Минчанин задержан за кражу аккумуляторных батарей с большегрузов

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители уголовного розыска Заводского РУВД Минска с поличным задержали минчанина, который похищал топливо и аккумуляторные батареи с грузовых автомобилей. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

У правоохранителей была информация о том, что житель столицы два месяца похищал аккумуляторные батареи. Действовал мужчина преимущественно в Заводском районе города. Ночью 49-летний минчанин объезжал район, где присматривал грузовики, похищал аккумуляторные батареи и грузил их в свой автомобиль. На следующий день украденное мужчина сдавал в специализированный пункт приема за вознаграждение.

Осматривая автомобиль злоумышленника при задержании, правоохранители обнаружили четыре аккумуляторных батареи и канистру, где было около 40 л похищенного топлива. Общая сумма ущерба составила порядка Br2 тыс.

Установлена причастность задержанного к трем случаям хищения. Материалы проверки переданы в Заводской (Минска) РОСК.-0-