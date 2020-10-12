Минчанин задержан за кражу бытовой техники и строительных инструментов из магазина

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители задержали минчанина, который обокрал один из столичных магазинов, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

В Московское РУВД Минска обратилась заведующая строительным магазином и сообщила, что из торгового зала похищена бытовая техника и строительные инструменты. Изучив записи с камер видеонаблюдения и проведя оперативно-разыскные мероприятия, сыщики установили похитителя. Им оказался ранее судимый неработающий 33-летний минчанин.

Со слов задержанного, он отправился в магазин, чтобы украсть бытовую технику. Подойдя к стеллажам, мужчина стал складывать в корзину перфоратор и блендер. После этого зашел за стойку с товаром и переложил содержимое корзины себе в рюкзак. На следующий день минчанин вернулся и по аналогичной схеме украл еще два утюга и дрель-шуруповерт. Известно, что похищенное имущество злоумышленник продал, а вырученные деньги потратил на еду и алкоголь.

Сумма ущерба составила порядка Br1 тыс.

На данный момент у правоохранителей есть все основания полагать, что задержанный может быть причастен и к другим кражам. Материалы проверки переданы в Московский (Минска) РОСК.-0-