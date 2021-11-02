Минчанин задержан за мошенничество: ущерб исчисляется сотнями тысяч долларов

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За мошенничество в особо крупном размере, а также принуждение к выполнению обязательств, совершенное с применением насилия, задержан 33-летний минчанин. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

От его деятельности пострадали как белорусские предприятия, так и ряд зарубежных компаний. По предварительной оценке, причиненный ущерб исчисляется сотнями тысяч долларов.

"В поле зрения правоохранителей мужчина попал в связи с криминальными методами принуждения бизнесмена рассчитаться с иностранным поставщиком. Когда белорусский покупатель не смог оплатить кавказскому партнеру поставку крупной партии кукурузы, обвиняемый взялся выбивать долг. В результате многочисленных угроз и физического насилия предприниматель вернул $50 тыс., - рассказали в МВД. - Проверяя его деятельность, оперативники установили целую серию мошенничеств, совершенных за последние годы. В 2016 году он основал фирму, от имени которой регулярно заключал различные сделки с частными и государственными предприятиями. Во всех случаях его условие было неизменно: в роли покупателя он обязуется оплатить товар только после его получения, а если предлагает свои услуги, то обещает начать работы лишь после 100% предоплаты".

К примеру, по договору со стройтрестом его фирма, получив оплату, от обязательств по выполнению работ отказалась, а деньги не вернула. Также фигурант получал крупные партии различных продуктов питания от белорусских предприятий, за которые не рассчитывался. Когда партнеры подали на предпринимателя в суд, тот начал процесс банкротства фирмы. По предварительным данным, ущерб, нанесенный его действиями белорусским физическим и юридическим лицам, оценивается в десятки тысяч долларов.

По схожему сценарию мужчина обманывал и иностранные компании, заключив ряд сделок с представителями из Украины, России, Ингушетии и Казахстана на поставку в Беларусь фруктов и овощей без предоплаты. После прохождения таможни аферист продавал товар на белорусских рынках за наличные без отражения в бухгалтерской отчетности. Поставщикам пояснял, что груз испортился и подлежал утилизации, но никаких подтверждающих документов предоставить не мог. Точная сумма ущерба пока устанавливается, но уже ясно, что она будет исчисляться сотнями тысяч долларов.

Мужчина арестован и признан подозреваемым по возбужденным уголовным делам.-0-