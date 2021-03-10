Минчанин задержан за насилие в отношении правоохранителя

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За насилие в отношении правоохранителя задержан 50-летний неработающий минчанин, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"С просьбой о помощи в оперативно-дежурную службу Центрального РУВД Минска обратился оператор одной из столичных заправок. Заявитель сообщил, что пьяный посетитель кафе, расположенного в помещении заправки, устроил скандал, мешает работать, провоцирует конфликт с другими посетителями", - рассказали в ГУВД.

На место происшествия прибыл наряд милиции. Правоохранители предложили 50-летнему минчанину, находящемуся в пьяном виде, проследовать с ними для разбирательства, однако, дойдя до патрульной автомашины, на предложение правоохранителей проехать в районное управление мужчина отреагировал агрессивно: оттолкнул милиционера, после чего нанес ему удар в область головы.

Свои действия задержанный объяснил большим количеством выпитого спиртного. Ранее мужчина был судим за совершение особо злостного хулиганства, а также неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Материалы проверки по данному факту переданы в Центральный (Минска) РОСК, где действиям мужчины дана правовая оценка.-0-