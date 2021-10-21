Минчанин задержан за незаконный оборот оружия и распространение личных данных педагога

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21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин задержан за распространение личных данных педагога и незаконное хранение боеприпасов, сообщили БЕЛТА в МВД. Оперативники ГУБОПиК вышли на 52-летнего инженера ТСЖ. "В феврале этого года мужчина разместил в экстремистском Telegram-канале информацию о частной жизни директора центра образования детей и молодежи, а также персональные данные женщины. Помимо фотографии руководителя, многочисленные подписчики деструктивного ресурса узнали паспортные данные и номера телефонов, адрес ее проживания. Кроме того, задержанный разместил клеветнические измышления о деятельности педагога, связанной с избирательной комиссией на президентских выборах", - рассказали в ведомстве. При обыске в квартире у мужчины обнаружили 16 незаконно хранящихся боевых патронов и протестную символику. В отношении минчанина возбуждены уголовные дела за незаконный оборот оружия и незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!