Минчанин задержан за оскорбительные надписи на фасадах домов

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28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан минчанин за оскорбительные надписи на фасадах домов в адрес сотрудников ОМОНа, сообщили БЕЛТА в МВД.
"Сегодня ночью сотрудники Департамента охраны задержали 22-летнего минчанина, который на фасадах двух домов оставил несколько оскорбительных надписей в адрес сотрудников ОМОНа, а также разрисовал торговый киоск незарегистрированной символикой", - рассказали в МВД.
Известно, что минчанин не работает и не учится. Ранее к ответственности не привлекался.
Действиям задержанного дается правовая оценка.-0-