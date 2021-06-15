Минчанин задержан за оскорбительный комментарий под фотографией сотрудника ГАИ

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин задержан за оскорбительный комментарий, оставленный под фотографией сотрудника ГАИ. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"35-летнего минчанина задержали по месту жительства сотрудники столичного управления ГУСБ МВД. В деструктивном Telegram-канале задержанный оставил оскорбительный комментарий под фотографией сотрудника ОГАИ Советского РУВД столицы", - рассказали в ГУВД.

Следователи признали минчанина подозреваемым по уголовному делу по факту оскорбления представителя власти. За это преступление предусмотрено максимальное наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет.

По информации ГУСБ МВД, подозреваемый работает инженером по безопасности движения филиала "Троллейбусный парк №2", в 2019 году привлекался к административной ответственности по линии ГАИ.-0-