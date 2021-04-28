Минчанин задержан за оскорбление девяти сотрудниц ОМОНа

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За оскорбление девяти сотрудниц ОМОНа задержан минчанин. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА

"На 32-летнего мужчину вышли оперативники столичного управления ГУСБ МВД. В марте он оставил оскорбительный комментарий под общей фотографией представительниц минского ОМОНа. Задержанный пояснил, что поддался влиянию деструктивных Telegram-каналов, в том числе того, где был размещен снимок, и выразил в комментарии негативное отношение к правоохранителям. Теперь мужчина раскаивается в содеянном", - рассказали в МВД.

Следователи возбудили уголовное дело за публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей.

Подозреваемый является индивидуальным предпринимателем и неоднократно привлекался к административной ответственности по линии ГАИ.-0-