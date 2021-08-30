Минчанин задержан за оскорбление правоохранителя в интернете

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30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлен очередной комментатор, разместивший оскорбительный пост в интернете. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.
"На 29-летнего техника-программиста вышли сотрудники ГУСБ МВД. В мае этого года в экстремистском Telegram-канале под фотографией сотрудника ГУБОПиК минчанин оставил негативный комментарий. Свой пост под снимком он объяснил эмоциями и неприязненным фоном, создаваемым другими пользователями интернет-ресурса. Молодой человек раскаялся и извинился", - рассказали в ведомстве.
Действиям комментатора, оскорбившего представителя власти, будет дана правовая оценка.
Авторов оскорбительных постов в интернете продолжают выявлять.-0-