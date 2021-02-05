Минчанин задержан за оскорбление руководителей правоохранительных органов

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан минчанин, оскорбивший руководителей правоохранительных органов. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Сотрудники столичного управления ГУСБ МВД установили 42-летнего минчанина, который в Telegram-канале оскорбил замначальника Октябрьского РУВД Минска и заместителя генерального прокурора Беларуси. Мужчина свой поступок не оправдывает и утверждает, что попал под влияние деструктивных Telegram-каналов. В содеянном раскаялся", - рассказали в МВД.

Материалы проверки переданы в Московский РОСК столицы. Известно, что минчанин работает начальником лаборатории и неоднократно привлекался к административной ответственности по линии ГАИ.

"В настоящий момент оперативники продолжают устанавливать тех, кто угрожает милиционерам или оскорбляет их в интернете", - добавили в ведомстве.-0-