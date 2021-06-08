Минчанин задержан за оскорбление военнослужащего внутренних войск

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан мужчина, оскорбивший военнослужащего внутренних войск, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"На 59-летнего минчанина вышли сотрудники столичного управления ГУСБ МВД. В деструктивном Telegram-канале задержанный оставил оскорбительный комментарий под фотографией военнослужащего, - рассказали в ведомстве. - Со слов мужчины, он поддался эмоциям и влиянию различных Telegram-чатов. Сейчас в содеянном раскаивается".

Мужчина признан подозреваемым по уголовному делу об оскорблении представителя власти. За это преступление предусмотрено максимальное наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет.

По информации ГУСБ МВД, подозреваемый на данный момент нигде не работает, неоднократно привлекался к административной ответственности по линии ГАИ.-0-