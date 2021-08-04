Минчанин задержан за передачу сведений о милиционерах экстремистскому Telegram-каналу

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За пособничество экстремистскому ресурсу задержан участник прошлогодних протестов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Оперативники ГУБОПиК 3 августа задержали безработного 34-летнего минчанина. Мужчина регулярно посещал несанкционированные массовые мероприятия, а также незаконно собирал и распространял сведения о сотрудниках органов внутренних дел. Полученные о милиционерах сведения направлял в экстремистский Telegram-канал для психологического воздействия на правоохранителей и использования при подготовке преступлений в их отношении.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за пособничество в разжигании социальной вражды.-0-