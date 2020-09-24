Минчанин задержан за попытку дачи взятки сотрудникам милиции

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин задержан за попытку дачи взятки сотруднику ГАИ. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Утром 20 сентября в Слуцкий РОВД поступила информация от проезжающих водителей о ДТП около деревни Кухты Слуцкого района. Прибывшие сотрудники ГАИ обнаружили в кювете авто "Вольво" с механическими повреждениями. Инспекторы установили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, но тот от медицинского освидетельствования отказался. Чтобы избежать административной ответственности, мужчина стал предлагать сотрудникам ГАИ деньги. Несмотря на неоднократные предупреждения об уголовной ответственности за дачу взятки, он настойчиво предлагал $400 и Br300.

Сотрудники ГАИ вызвали следственно-оперативную группу для оформления попытки дачи взятки. Тогда водитель попытался передать эти же деньги сотруднику БЭП, прибывшему в составе следственно-оперативной группы. Правоохранители зафиксировали оба факта дачи взятки.

Они задержали 44-летнего минчанина. Следователями будет дана правовая оценка. "Ранее мужчина уже четырежды был лишен водительского удостоверения за нетрезвое вождение. Сегодня по решению суда - в пятый раз", - добавили в УВД.-0-