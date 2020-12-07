Минчанин задержан за распространение наркотиков

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из Первомайского РУВД Минска задержали молодого человека, причастного к незаконному обороту наркотиков, сообщили БЕЛТА в ГУВД горисполкома.

По информации оперативников, 26-летний минчанин на протяжении шести месяцев работал на интернет-магазин по продаже запрещенных веществ. Он приобретал крупные партии психотропов, фасовал их на мелкие дозы и распространял в столице через закладки. "Правоохранители задержали молодого человека с поличным в момент, когда он делал закладки в лесном массиве Первомайского района. При себе и по месту его жительства сотрудники милиции обнаружили 50 марок LSD, порядка 50 г мефедрона, а также шесть спор психотропных грибов", - рассказали в ГУВД.

Молодой человек не только распространял наркотики, но и употреблял их сам. "Во время разбирательств было установлено, что задержанный является активным участником несанкционированных массовых мероприятий. По месту жительства у него также обнаружена различная атрибутика", - отметили правоохранители.

Известно, что минчанин ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ.

Материалы проверки переданы в Первомайский (Минска) РОСК, где действиям задержанного дана правовая оценка.-0-