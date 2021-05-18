18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин задержан за репост информации экстремистского Telegram-канала. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Сотрудники ГУБОПиК вышли на 32-летнего жителя столицы, который в деструктивных Telegram-каналах призывал к несанкционированным массовым мероприятиям, возведению баррикад и насилию над милиционерами. По месту жительства мужчины была обнаружена печатная продукция протестного толка, которую он планировал распространить в своем микрорайоне. Также установлен факт репоста сведений из Telegram-канала, признанного в Беларуси экстремистским, за что в отношении минчанина составлен административный протокол", - рассказала Ольга Чемоданова.

В ближайшее время с задержанным будут работать следователи, его постам будет дана правовая оценка. Также ему вынесено официальное предупреждение в соответствии с законодательством о противодействии экстремизму.

Установлено, что в прошлом году мужчина активно участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях, а сейчас состоит в районных чатах протестного толка.-0-