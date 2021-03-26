Минчанин задержан за сбыт наркотиков

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из Ленинского РУВД Минска установили личность распространителя наркотиков. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сыщики вышли на след 24-летнего жителя города Минска. Как оказалось, на протяжении трех месяцев молодой человек распространял наркотические средства и психотропные вещества на территории столицы. Минчанина задержали с поличным после того, как он разложил закладки на территории района. В ходе личного обыска у задержанного сотрудники милиции обнаружили предметы с остатками запрещенных веществ, а в двух тайниках-закладках особо опасное психотропное вещество пара-метилэфедрон общим весом 2 г", - рассказали в ГУВД.

По месту жительства задержанного сотрудники милиции обнаружили и изъяли в ванной комнате расфасованные запрещенные вещества общим весом более 40 г. Мужчина признался, что он планировал их в дальнейшем реализовать.

Известно, что ранее минчанин привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжких телесных повреждений.

Материалы проверки переданы в Центральный (Минска) РОСК, где действиям фигуранта дана правовая оценка.-0-