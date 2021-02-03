Минчанин задержан за серию квартирных краж

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3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За совершение серии квартирных краж сотрудники управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из отдела уголовного розыска Центрального РУВД Минска задержали 32-летнего минчанина, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома. На спецлинию 102 обратился житель многоэтажки, расположенной на улице Тимирязева, и сообщил, что из его незапертой квартиры неизвестным похищено $6,4 тыс. Мужчина пояснил, что в момент пропажи имущества он был дома. Проведя необходимые оперативные мероприятия, правоохранители задержали 32-летнего минчанина, который ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за квартирные кражи. При осмотре квартиры мужчины милиционеры обнаружили похищенные денежные средства. Со слов задержанного, часть денег он успел потратить на приобретение одежды, продуктов питания и алкогольной продукции. Установлено, что он причастен к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Фрунзенского, Центрального, Партизанского и Ленинского районов столицы. По информации оперативников, "домушник" попадал в подъезды жилых домов, где находил незапертые входные двери квартир, а после проникал внутрь и похищал исключительно деньги. С его слов, иногда в момент кражи хозяева находились дома, но не видели его. Материалы проверки переданы в Центральный (РОСК) Минска, где действиям мужчины дана правовая оценка.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!