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9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин задержан за угрозу иностранному журналисту. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
"В сентябре в милицию обратился 31-летний продюсер известного российского сетевого издания Константин Придыбайло и пояснил, что ему угрожают по телефону. Оперативники ГУБОПиК МВД выяснили, что заявителю звонил 47-летний житель Минска, который выказывал намерение расправиться с ним. Фигурант работает в столичном соццентре религиозного толка", - рассказала Ольга Чемоданова.
Мужчину задержали. Следователи дали правовую оценку его действиям и возбудили уголовное дело за угрозу убийством.-0-