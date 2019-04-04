Минчанин задолжал бюджету более Br170 тыс. налога от продажи 10 квартир

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин не заплатил в бюджет более Br170 тыс. налога с доходов, полученных от продажи 10 принадлежавших ему квартир, сообщили БЕЛТА в КГК Беларуси.

Факт уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере установили работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску.

В 2016 году столичный житель приобрел квартиры в новостройке по ул. Кирилла Туровского, а через месяц продал их на общую сумму более Br1,3 млн. При реализации объектов недвижимости чаще, чем один раз в пять лет, необходимо в установленный законодательством срок подать налоговую декларацию в инспекцию Министерства по налогам и сборам по месту жительства и уплатить подоходный налог.

"Продавец квартир нарушил это требование законодательства. Государству причинен ущерб на сумму более Br170 тыс. За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении 40-летнего минчанина возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 УК", - рассказали в КГК.-0-