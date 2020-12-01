Минчанин запенил дверь квартиры милиционера - возбуждено уголовное дело

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мужчина испортил почтовый ящик и запенил дверь квартиры милиционера - возбуждено уголовное дело. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел днем 13 ноября во Фрунзенском районе столицы. Прохожий зашел в подъезд многоквартирного дома и строительной пеной залил входную дверь квартиры милиционера, замок и почтовый ящик, на котором оставил надпись, оскорбляющую сотрудницу.

Сыщики установили: к выходке причастен 55-летний минчанин. Его задержали.

"Предполагается, что накануне мужчина узнал сведения о потерпевшей из деструктивного Telegram-канала и решил навредить милиционеру", - отметила Ольга Чемоданова.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство. Фигурант находится в ИВС, его проверяют на причастность к другим преступлениям.

"Любые посягательства на сотрудников милиции, их близких и имущество не останутся без внимания. Несмотря на мнимую анонимность, виновные будут установлены и привлечены к административной либо уголовной ответственности", - подчеркнула пресс-секретарь.-0-