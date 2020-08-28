Минчанин заплатит Br1350 за оскорбительное СМС в адрес милиционера

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На мобильный телефон одного из сотрудников милиции поступило текстовое сообщение оскорбительного содержания от неизвестного абонента. В целях защиты чести и достоинства милиционер обратился в службу собственной безопасности, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Правонарушителем оказался 30-летний житель столицы, работающий охранником в игровом клубе. Несколько дней назад мужчина обнаружил на одном из интернет-ресурсов номер мобильного телефона милиционера и, несмотря на то, что никогда не видел его и не был знаком, направил СМС-сообщение с оскорблением и требованием уволиться из органов внутренних дел. В отношении минчанина составлен протокол об административном правонарушении.

За оскорбление должностного лица при исполнении им служебных полномочий (ст.23.5 КоАП) гражданин привлечен судом к административной ответственности. За отправленное сообщение ему придется оплатить штраф в размере 50 базовых величин (Br1350).-0-