Минчанин зарезал знакомого на автостоянке

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция задержала минчанина, который зарезал знакомого на автостоянке, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
"По предварительной информации, вечером 5 августа нетрезвый 32-летний минчанин на автомобильной стоянке по ул.Есенина в Минске нанес множественные удары ножом по различным частям тела своему знакомому. От полученных повреждений 42-летний мужчина скончался на месте происшествия", - проинформировали в СК.
Милиция задержала подозреваемого. Московским (г.Минска) районным отделом СК возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью (ч.2 ст.139 УК).
Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Допрошены свидетели, изъят нож. Устанавливаются мотив и обстоятельства совершенного преступления. Назначены экспертизы, производство которых поручено специалистам ГКСЭ.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2899 BYN
|2.296 BYN
|2.302 BYN
|USD
|2.0563 BYN
|2.051 BYN
|2.054 BYN
|RUB
|3.1638 BYN
|3.14 BYN
|3.154 BYN