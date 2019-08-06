Минчанин зарезал знакомого на автостоянке

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция задержала минчанина, который зарезал знакомого на автостоянке, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"По предварительной информации, вечером 5 августа нетрезвый 32-летний минчанин на автомобильной стоянке по ул.Есенина в Минске нанес множественные удары ножом по различным частям тела своему знакомому. От полученных повреждений 42-летний мужчина скончался на месте происшествия", - проинформировали в СК.

Милиция задержала подозреваемого. Московским (г.Минска) районным отделом СК возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью (ч.2 ст.139 УК).

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Допрошены свидетели, изъят нож. Устанавливаются мотив и обстоятельства совершенного преступления. Назначены экспертизы, производство которых поручено специалистам ГКСЭ.-0-