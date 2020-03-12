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12 марта 2020, 11:59

Минчанин завладел Br237 тыс. под видом представителя датской инвесткомпании

Фото из архива
Фото из архива

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин завладел Br237 тыс. под видом представителя датской инвестиционной компании, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

По данным следствия, 39-летний минчанин с 2017 по 2019 год обещал гражданам помощь в решении ряда вопросов за денежное вознаграждение. Противоправные действия обвиняемый совершал на территории Минска и Могилева. Мужчина вводил в заблуждение потерпевших, обещая привлечь инвестиции для реализации инвестпроектов в Беларуси. Потерпевшие передавали обвиняемому от 6 до 20 тыс. евро, чтобы гарантировать свое участие в инвестпроекте. Часть денег мужчина возвращал, чтобы создать видимость выполнения обязательств, однако большей частью полученной суммы распоряжался по своему усмотрению.

Минчанин также обещал помочь открыть визу, получить вид на жительство и возможность учиться в Дании, оценивая свои услуги в 5 тыс. евро. Однако и в этом случае он не имел реальной возможности исполнить обязательства.

Для создания имиджа успешного бизнесмена он арендовал дорогостоящий офис в центре города. Также создал сайт, на котором размещал сведения якобы о совместной работе с различными известными мировыми компаниями.

В сентябре 2019 года в Могилеве мужчину при получении 20 тыс. евро от потерпевшего задержали сотрудники милиции. Таким образом, в течение указанного периода он покушался на завладение путем обмана деньгами 15 граждан на общую сумму более Br283 тыс. и фактически завладел более чем Br237 тыс. Деньги принимал только в наличной форме, выдавая потерпевшим квитанции об их получении.

Cледственное управление УСК по Могилевской области завершило расследование уголовного дела, возбужденного по материалам 11-го управления ГУБОПиК МВД.

Действия минчанина квалифицированы по ч.1 ст.14, ч.4 ст.209 УК (покушение на мошенничество, совершенное повторно в особо крупном размере). В 2017 году обвиняемый освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичное преступление. В отношении него применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-

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